Лука Дончич побил выдающийся рекорд Дирка Новицки в 10 раз быстрее

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич побил рекорд бывшего игрока и лидера команды Дирка Новицки, причём сделал это в 10 раз быстрее немца.



«Маверикс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Хьюстон Рокетс» со счётом 113:100. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс именно Дончич, отметившийся трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач.



Дончич стал лидером своей команды по набранным очкам, подборам и передачам в 39-й раз за карьеру. Таким образом, он установил новый рекорд в истории франшизы — предыдущий принадлежал Дирку Новицки, который мог похвастаться таким достижением 38 раз. При этом Дончичу потребовалось в 10 раз меньше матчей, чем Новицки.