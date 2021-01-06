Эксперт: Ирвинг выиграл Леброну титул, а Дюрант сделал самый красивый выстрел ему в голову
Эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о временах выступлений нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в составе «Кливленд Кавальерс» и о противостоянии «Кливленда» с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Всё, что я знаю, — так это то, что я видел, как Кайри Ирвинг в седьмой игре против „Уорриорз“ выиграл Леброну чемпионский перстень, сделав один бросок, выигравший игру. Кевин Дюрант в своём первом финале НБА с „Уорриорз“ сделал самый красивый выстрел ему в голову во время третьей игры в Кливленде, выиграв тот матч», — приводит слова Скипа Бэйлесса Parlons-Basket.
Ранее баскетболист «Уорриорз» Стефен Карри сделал высказывание, которое было воспринято как выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
18:57
-
17:49
-
14:54
-
14:36
-
13:36
-
13:13
-
13:02
-
12:34
-
11:51
-
11:16
-
10:14
-
09:59
-
09:52
-
09:44
-
09:18
-
09:04
-
07:41
-
00:31
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:16
-
21:11
-
19:46
-
18:47
-
18:18
-
17:58
-
17:01
-
16:39
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
14:14
-
12:25
-
11:51
-
11:24
-
11:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам