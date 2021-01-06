Эксперт: Ирвинг выиграл Леброну титул, а Дюрант сделал самый красивый выстрел ему в голову

Эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о временах выступлений нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в составе «Кливленд Кавальерс» и о противостоянии «Кливленда» с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Всё, что я знаю, — так это то, что я видел, как Кайри Ирвинг в седьмой игре против „Уорриорз“ выиграл Леброну чемпионский перстень, сделав один бросок, выигравший игру. Кевин Дюрант в своём первом финале НБА с „Уорриорз“ сделал самый красивый выстрел ему в голову во время третьей игры в Кливленде, выиграв тот матч», — приводит слова Скипа Бэйлесса Parlons-Basket.



Ранее баскетболист «Уорриорз» Стефен Карри сделал высказывание, которое было воспринято как выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.