Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: Ирвинг выиграл Леброну титул, а Дюрант сделал самый красивый выстрел ему в голову

Эксперт: Ирвинг выиграл Леброну титул, а Дюрант сделал самый красивый выстрел ему в голову
Баскетбол / НБА 0

Эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о временах выступлений нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в составе «Кливленд Кавальерс» и о противостоянии «Кливленда» с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё, что я знаю, — так это то, что я видел, как Кайри Ирвинг в седьмой игре против „Уорриорз“ выиграл Леброну чемпионский перстень, сделав один бросок, выигравший игру. Кевин Дюрант в своём первом финале НБА с „Уорриорз“ сделал самый красивый выстрел ему в голову во время третьей игры в Кливленде, выиграв тот матч», — приводит слова Скипа Бэйлесса Parlons-Basket.

Ранее баскетболист «Уорриорз» Стефен Карри сделал высказывание, которое было воспринято как выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021