Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Агент объяснил, почему Никола Йокич уже лучше Арвидаса Сабониса

Агент объяснил, почему Никола Йокич уже лучше Арвидаса Сабониса
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Известный агент Мишко Разнатович считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич уже намного лучше, чем легенда литовского баскетбола Арвидас Сабонис.

«Никола Йокич намного лучше Арвидаса Сабониса. При всём уважении к Сабонису замечу, что он был великим игроком, но у него нет таких статистических показателей. Если вы смотрите этот сезон, то Йокич лидирует в НБА по результативным передачам. Это означает, что он раздаёт больше ассистов, чем разыгрывающие в НБА. Сабонис был феноменом, никто из центровых не делал в те времена так много передач, это было потрясающе. Но сейчас я бы сказал, что это другой уровень.

Я реалистично оцениваю ситуацию. Дело не в том, что Йокич — мой клиент и друг. Ни у кого из бигмэнов в истории не было такой же статистики», — приводит слова Разнатовича Sport24.gr.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021