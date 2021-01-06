Агент объяснил, почему Никола Йокич уже лучше Арвидаса Сабониса

Известный агент Мишко Разнатович считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич уже намного лучше, чем легенда литовского баскетбола Арвидас Сабонис.
«Никола Йокич намного лучше Арвидаса Сабониса. При всём уважении к Сабонису замечу, что он был великим игроком, но у него нет таких статистических показателей. Если вы смотрите этот сезон, то Йокич лидирует в НБА по результативным передачам. Это означает, что он раздаёт больше ассистов, чем разыгрывающие в НБА. Сабонис был феноменом, никто из центровых не делал в те времена так много передач, это было потрясающе. Но сейчас я бы сказал, что это другой уровень.
Я реалистично оцениваю ситуацию. Дело не в том, что Йокич — мой клиент и друг. Ни у кого из бигмэнов в истории не было такой же статистики», — приводит слова Разнатовича Sport24.gr.
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