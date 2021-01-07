Док Риверс и два игрока НБА объяснили погром в Капитолии безнаказанностью белых

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс отреагировал на то, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

«Вы можете представить себе, если бы это чёрные люди штурмовали Капитолий, что могло произойти? Для меня это картина, которая стоит тысячи слов… Ни на кого не натравливали полицейских собак, не били дубинками. Народ мирно выводили из Капитолия. Значит, всё же можно разгонять толпу мирно», — приводит слова Риверса Washington Post.

По словам ветерана НБА 40-летнего лёгкого форварда Джамала Кроуфорда, так себя вести могут только люди, которые знают, что «есть определённая привилегия», которая позволяет быть уверенным в том, что «с вами ничего не случится».



Защитник «Чикаго Буллз» Гарретт Темпл заявил: «Это воплощение привилегий белых и идеальное завершение президентства Трампа!»