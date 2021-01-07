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Брэдли Бил и Гордон Хэйворд провели самые результативные матчи в карьере, набрав 104 очка

Матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (136:141) стал для защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била самым результативным в карьере. 27-летний игрок отметился 60 очками.

Бил реализовал 20 из 35 бросков с игры, 7 из 10 трёхочковых и 13 из 15 штрафных. Также на его счету 5 передач и 7 подборов. Брэдли повторил рекорд результативности «Уизардс», принадлежащий Гилберту Аренасу.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд также обновил личный рекорд результативности в матче с «Атланта Хоукс» (102:94). 30-летний игрок набрал 44 очка и записал себе в актив 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере.



Гордон реализовал 15 из 25 бросков с игры, 4 из 9 трёхочковых и 10 из 12 штрафных. Прошлый рекорд Хэйворда — 39 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.