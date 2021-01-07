Брэдли Бил и Гордон Хэйворд провели самые результативные матчи в карьере, набрав 104 очка

Матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (136:141) стал для защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била самым результативным в карьере. 27-летний игрок отметился 60 очками.
Бил реализовал 20 из 35 бросков с игры, 7 из 10 трёхочковых и 13 из 15 штрафных. Также на его счету 5 передач и 7 подборов. Брэдли повторил рекорд результативности «Уизардс», принадлежащий Гилберту Аренасу.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд также обновил личный рекорд результативности в матче с «Атланта Хоукс» (102:94). 30-летний игрок набрал 44 очка и записал себе в актив 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере.
Гордон реализовал 15 из 25 бросков с игры, 4 из 9 трёхочковых и 10 из 12 штрафных. Прошлый рекорд Хэйворда — 39 очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 7 января 2021
-
10:16
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:39
-
06:40
-
04:23
-
00:56
- 6 января 2021
-
23:56
-
22:04
-
20:59
-
20:00
-
19:56
-
18:57
-
17:49
-
14:54
-
14:36
-
13:36
-
13:13
-
13:02
-
12:34
-
11:51
-
11:16
-
10:14
-
09:59
-
09:52
-
09:44
-
09:18
-
09:04
-
07:41
-
00:31
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:16
-
21:11
-
19:46