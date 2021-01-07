Кевин Лав и Стэн ван Ганди отреагировали на погром в Капитолии

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Стэн ван Ганди прокомментировал действия сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
«Был бы ответ федеральных властей на происходящее в Капитолии таким же, если в здание ворвались протестующие Black Lives Matters? Помните, как они реагировали на события в Орегоне, завив, что их действия необходимы для защиты федеральной собственности?
Если вы американец и вас не смущает внутренний терроризм, происходящий в Капитолии, значит, с вами что-то не так. Это позорный день для нашей страны», — приводит слова ван Ганди Washington Post.
Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав также назвал события в Капитолии позором.
«Абсолютный позор, что сейчас происходит в Капитолии США. Вопиющий пример несправедливости в отношении того, как правоохранительные органы решают обращаться с причастными к этому», — написал он на своей странице в соцсети.
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