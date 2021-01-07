Спортивный директор «Зенита»: все понимают, ЦСКА — номер один. У коллектива есть всё

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился мнением о силе ЦСКА, а также выделил команды-сенсации сезона Евролиги.

«Думаю, все понимают, ЦСКА — номер один. У коллектива есть всё: один из лучших тренеров в Европе, большое количество классных игроков, богатый опыт выступления в турнире такого уровня. Однако я не могу сказать, что они будут побеждать в каждом последующем матче. Такое невозможно, потому что есть ещё несколько клубов, которые близки к ним по уровню.

Какая команда стала сюрпризом? Не хочу говорить, что наша команда стала сюрпризом, потому что я изначально ожидал хороших результатов от «Зенита». Думаю, «Бавария» выступает превосходно в этом сезоне — у них хороший тренер, который делает великолепную работу. Мне также импонирует «Жальгирис». «Валенсия» в зоне плей-офф? Они подписали хороших игроков в межсезонье, поэтому для меня их выступление сюрпризом не стало", — приводят слова Пападопулоса «Известия».