«Трамп должен пойти под суд». Уэйд, Леонард, Лоури, Моррис, Браун — о погромах в Капитолии

Игроки НБА прокомментировали действия сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
«Для меня не было сложности в том, чтобы играть в баскетбол в этот день. У нас есть работа, её необходимо выполнять. Что касается штурма Капитолия, то ситуация была бы другой, если бы в здание проник кто-то из нас. Против нас могли бы применить слезоточивый газ, дубинки. Не исключаю, что мы могли бы получить пулю», – приводит слова форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда журналист Фарбод Эснаашари.
Форвард «Клипперс» Маркус Моррис признался, что поддержал бы отмену матчей из-за происходящих в США событий.
«Мы преклонили колено во время исполнения гимна, но на самом деле этого недостаточно. Не стоило играть в этот день.Отмена матча не обсуждалась между командами. Но некоторые вещи важнее баскетбола», – цитирует Морриса журналистка Малика Эндрюс.
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури заявил, что в беспорядках виновен лично Дональд Трамп. «Трамп является преступником. Он должен пойти под суд», – приводит слова Лоури журналист Уильям Лу.
Оставил публикацию в «Твиттере» и форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.
«Мы живём в двух разных Америках. В одной из них тебя могут убить, когда ты просто спишь в машине, продаёшь сигареты или играешь у себя во дворе. В другой Америке ты можешь спокойно штурмовать Капитолий. При этом даже не применят слезоточивый газ, не будет массовых арестов. Почему-то люди считают, что ты проявляешь неуважение, когда встаёшь на колено. А штурм Капитолия для этих людей не является неуважением», – отметил игрок.
Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд также не остался в стороне. «Чёрных людей останавливают, и это заканчивается для них смертью. Нас могут убить, когда мы спим в собственных кроватях. Нас могут убить, когда мы совершаем пробежку. Мы не можем пройти по улице в толстовках, чтобы нас не убили, но они могут сделать вот это?» – написал Уэйд в «Твиттере» под фотографией из Капитолия.
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