Яннис Адетокунбо: мой ребёнок растёт в США. И мой ребёнок черный

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (130:115) поделился мыслями о действиях сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.



«Это происходит в других странах, но здесь, в США, это случается чаще. Моя команда и я будем использовать нашу платформу, когда увидим подобное. НБА даёт нам право говорить о том, что нас беспокоит. А это меня беспокоит.

Мой ребёнок растёт в США. И мой ребёнок черный. Я не могу смириться с тем, что показывают по телевизору. Пока я жив и дышу, буду стараться изо всех сил изменить ситуацию, насколько могу. Хоть на 5%, хоть на 2», — приводит слова Адетокунбо Gazzetta.gr.