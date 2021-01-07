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«Голден Стэйт» рассматривает возможность обмена Стефена Карри

«Голден Стэйт» рассматривает возможность обмена Стефена Карри
Баскетбол / НБА 0
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Как сообщает Sports Illustrated, «Голден Стэйт Уорриорз» не будет отвечать отказом, если менеджменту клуба поступит запрос на обмен звёздного разыгрывающего Стефена Карри.

Карри исполнится 33 года в марте. Его контракт истекает в 2022-м, и пока о продлении речи не шло. В то же время отмечается, что «Голден Стэйт» планирует провести масштабное обновление, именно поэтому клуб не будет возражать против обмена Стефена.

В прошлом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Карри оформил карьерный рекорд результативности (62 очка).

За 7 матчей чемпионата Стефен набрал в среднем 32,0 очка при 98,2% точности с линии штрафного броска. Карри — первый игрок в истории НБА, набравший в среднем 30+ очков при 95+% точности с линии в первых 7 матчах сезона.

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