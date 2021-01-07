«Голден Стэйт» рассматривает возможность обмена Стефена Карри
Как сообщает Sports Illustrated, «Голден Стэйт Уорриорз» не будет отвечать отказом, если менеджменту клуба поступит запрос на обмен звёздного разыгрывающего Стефена Карри.
Карри исполнится 33 года в марте. Его контракт истекает в 2022-м, и пока о продлении речи не шло. В то же время отмечается, что «Голден Стэйт» планирует провести масштабное обновление, именно поэтому клуб не будет возражать против обмена Стефена.
В прошлом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Карри оформил карьерный рекорд результативности (62 очка).
За 7 матчей чемпионата Стефен набрал в среднем 32,0 очка при 98,2% точности с линии штрафного броска. Карри — первый игрок в истории НБА, набравший в среднем 30+ очков при 95+% точности с линии в первых 7 матчах сезона.
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