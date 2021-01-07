Илона Корстин: приезжаю на игру, а в сумке нет кроссовок. Думала, провалюсь сквозь землю

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о курьезном случае из профессиональной карьеры.



«Мне было 20 лет. Я играла в «Бурже». У нас был матч в Италии, уже не помню, в каком городе. Я помню, что нужно было ехать 40 минут от отеля до зала, а я забыла кроссовки. Это, конечно, была катастрофа. Это был мой первый год в профессиональной команде, до этого я играла в молодёжной команде клуба. Тогда у меня стало получаться, мне стали доверять время. И вот мы приезжаем на игру, я открываю сумку, а там нет кроссовок. Я думала, что провалюсь сквозь землю. Где-то в середине первой четверти мне дали кроссовки, я обулась. Но, конечно, игра не получилась. Этот урок я запомнила на всю жизнь. Больше такого не было», — приводит слова Корстин тележурнал «Вид сверху».



Корстин играла в составе французского «Бурж Баскета» с 1997 по 2003 год. В 2013 году она завершила карьеру, а в 2016-м заняла пост генерального директора Единой лиги ВТБ.