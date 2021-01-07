ЦСКА объявил о численных кадровых потерях в составе

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что «армейцы» не смогут рассчитывать на некоторых баскетболистов в выездном матче Евролиги с «Басконией». Столичный клуб взял с собой только 11 игроков.
«Как ни обидно, наша команда продолжает нести кадровые потери. Уилл Клайберн восстанавливается после травмы стопы, на встрече с «Нижним» подвернул голеностоп Дэниел Хэкетт, а на тренировке во вторник выбыл из строя Андрей Лопатин, получивший повреждение правой кисти. Также тренеры не могут рассчитывать на заявленного в Евролигу «дублёра» Юрия Умрихина, у которого выявлена травма колена, требующая внимания докторов.
С учётом того что вне игры с повреждением стопы также остаётся Даниил Кочергин, к процессу подготовки подключался не только Александр Шашков, но и дебютировавшие на тренировках основы защитники ЦСКА-2 Антон Карданахишвили и Макар Коновалов. Тренерский штаб взял на выезд всего 11 активных игроков», — сообщается на сайте «армейцев».
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