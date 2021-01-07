Владимир Гомельский: Фойгтман явно начал сезон, находясь в ужасной физической форме

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему немецкий центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтман выглядит не так ярко, как в прошлом сезоне.
«Фойгтман начал сезон, явно находясь в ужасной физической форме. Его ноги не выносили на привычную высоту при броске, он не успевал поставить спину при борьбе за отскок на своём щите, не успевал занять позицию в краске соперника. Отсюда и неуверенность в себе, в собственном броске.
Есть уважительная причина. Йоханнес пропустил большую часть предсезонной подготовки с командой. Ко второй половине декабря игрок пришёл в приличное физическое состояние. Как результат — увеличение игровых отрезков, увеличение количества подборов, рост процента реализации бросков. Надеюсь, что теперь Йоханнес будет приносить ЦСКА пользу, как в прошлом сезоне", — написал Гомельский на своём сайте.
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