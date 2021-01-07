«Панатинаикос» назначил нового главного тренера
Израильский главный тренер Одед Каташ согласовал контракт до 2022 года с «Панатинаикосом», сообщает Eurohoops.
«Панатинаикос» заплатит «Хапоэлю» (Иерусалим) выкуп за досрочный разрыв контракта с Каташем. Каташ выступал за «Панатинаикос» как игрок с 1999 по 2001 год и стал чемпионом Евролиги-2000 в составе греческого клуба, когда его товарищем по команде был нынешний генеральный менеджер команды Фрагискос Алвертис. Каташ работал тренером в чемпионате Израиля с 2004 года. «Панатинаикос» станет первым зарубежным клубом в его карьере.
Ранее «Панатинаикос» уволил с поста главного тренера Георгиоса Вовораса. Греческий клуб неудачно провёл первый круг регулярного чемпионата Евролиги, добыв 5 побед при 11 поражениях.
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