Экс-игрок «Барселоны» и сборной США штурмовал здание Конгресса в Вашингтоне

Бывший баскетболист Дэвид Вуд, известный по прозвищу Гладиатор, был среди толпы, штурмовавшей здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

За свою карьеру Дэвид Вуд сыграл 412 матчей в НБА в составе «Чикаго Буллз», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс». Кроме того он играл в Испании за «Барселону», «Басконию», «Мурсию», «Уникаху», «Гран-Канарию» и «Фуэнлабраду». Вуд также был членом национальной сборной США на чемпионате мира 1998 года в Афинах, где выиграл бронзовую медаль. 56-летний Вуд — сторонник Дональда Трампа и противник избранного президента США Джо Байдена. На акцию протеста он пришёл в куртке с флагом США, а также огромным рогом для создания шума.

Фото доступно на странице Эктора Фернандеса в «Твиттере».

7 января конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его конкурент Дональд Трамп – 232. Конгресс принял решение на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.



Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение. Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – участвовали около 160 млн американцев. Трамп не согласился с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в судебных инстанциях. Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января.