Жена Брэдли Била написала твит эротического характера после рекорда мужа

Камиа Адамс-Бил, жена защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, своеобразно выразила восторг по поводу рекорда мужа в матче с «Филадельфией Сиксерс».
«Если описать происходящее словами мужа, то „продолжай обстрел, Би!“. Хотя он использует эту фразу в тех случаях, когда хочет, чтобы я забеременела. Я подпрыгнула от радости, когда Брэд забил трёхочковый. У меня просто случился сердечный приступ, боже», — написала Адамс-Бил в своём «твиттере».
Матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (136:141) стал у защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била самым результативным в карьере. 27-летний игрок набрал 60 очков.
Бил реализовал 20 бросков с игры из 35, 7 трёхочковых из 10 и 13 штрафных из 15. На его счету 5 передач и 7 подборов. Брэдли повторил рекорд результативности «Уизардс», принадлежавший Гилберту Аренасу.
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