Генменеджеры назвали команду-сенсацию, лучшего лидера и восходящую звезду сезона Евролиги
Генеральные менеджеры команд Евролиги подвели промежуточные итоги сезона, назвав команду-сенсацию, лучшего лидера и восходящую звезду турнира, сообщает официальный сайт организации.
Так, командой-сенсацией пока признана мюнхенская «Бавария» (72,2% голосов). После первого круга клуб из Германии, имея в активе 11 побед, занимает в турнирной таблице четвёртое место. Лучшим лидером признан американец с турецким паспортом, защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин (16,7%). Что касается восходящей звезды, то генеральные менеджеры отметили защитника Рокаса Якубайтиса (61,1%). Баскетболист каунасского «Жальгириса» принял участие в 14 встречах, набирая в них 7,9 очка, собирая 1,6 подбора и отдавая 2,9 передачи.
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