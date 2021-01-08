«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией»

«Црвена Звезда» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграла «Фенербахче» — 71:73 (22:18, 17:20, 14:15, 18:20). У «Црвены Звезды» Джонни О'Брайант (17 очков, 10 подборов) оформил дабл дабл, Огнен Добрич (12 очков), Деян Давидовац (11 очков) и Хоакин Колом (10 очков) покорили двузначную результативность. В составе «Фенербахче» лучшими стали Лоренцо Браун (13 очков), Дишон Пьер (13 очков), Марко Гудурич (11 очков, 8 подборов), Данило Бартель (10 очков) и Ян Веселы (10 очков).
«Альба» уступила «Маккаби» — 73:85 (17:24, 11:19, 21:20, 24:22). У проигравших отличились Симоне Фонтеккьо (15 очков) и Джейсон Грэйнджер (13 очков, 11 передач). Лучшими у «Маккаби» были Тайлер Дорси (25 очков), Анджело Калояро (16 очков) и Драган Бендер (13 очков).
«Барселона» обыграла «Валенсию» — 89:72 (18:12, 20:21, 29:21, 22:18). У победителей самыми результативными были Алекс Абринес (17 очков), Кори Хиггинс (13 очков) и Адам Ханга (13 очков). В составе «Валенсии» больше всех набрали Луи Лабейри (17 очков), Майк Тоби (14 очков, 9 подборов), и Жоан Састре (13 очков).
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