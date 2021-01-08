Три известных ветерана покинули Китая и продолжат карьеру в США

Известные экс-игроки НБА Лэнс Стивенсон, Джереми Лин и Майкл Бизли покинули чемпионат Китая и продолжат карьеру в G-Лиге, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Лин будет выступать за «Санта Круз Уорриорз», фарм клуб «Голден Стэйт». Стивенсон и Бизли узнают свой клуб позже. Оба игрока выставились на драфт G-Лиги, который состоится в понедельник. Бизли, Лин и Стивенсон рассчитывают подписать контракт с клубами НБА в случае успешного выступления в Лиге развития.
В прошлом сезоне Лин выступал в Китайской баскетбольной ассоциации за «Пекин». Ранее сообщилось, что Джереми не получил разрешительное письмо для перехода в НБА из Китая к установленному дедлайну перед стартом сезона-2020/2021 в конце декабря. «Уорриорз» отказались от идеи подписания Лина, но позже пересмотрели позицию.
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