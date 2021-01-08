Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА в матче с «Басконией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (93:95).

«Счастливого Рождества и Нового года всем! Пусть этот год принесёт больше здоровья, без всех вирусов и сложностей, с которыми мы сталкиваемся как человечество. Поздравляю «Басконию». Они начали матч намного лучше. Могу сказать о двух четвертях, в которых соперники выиграли 64:42. Наша защита не была на желаемом уровне. При этом мы боролись. Мы неоднократно возвращались в игру. Мы вели «+5» в третьей четверти, не смогли сохранить лидерство, но игра получилась равной. У нас был шанс, но дело не в последнем броске. Дело в защите. В этом холодном зале мы набрали много очков, но и соперники тоже. А потому они заслужили поздравления», — приводятся слова Итудиса на официальном сайте ЦСКА.