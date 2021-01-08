«Нью-Йорк» подписал известного ветерана

Пресс-служба «Нью-Йорк Никс» объявила на официальном сайте, что клуб подписал контракт с 35-летним центровым Таджем Гибсоном. Согласно политике команды, условия сделки не разглашаются.



«Никс» с целью освобождения места в ростере под опытного бигмена отчислили форварда Омари Спеллмена.



Гибсон провёл большую часть карьеры в НБА под руководством нынешнего тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо. В прошлом сезоне сыграл в 62 матчах (56 – в старте), набирая в среднем 6,1 очка, 4,3 подбора за 16,5 минут.

Тадж — уроженец Бруклина, в среднем за карьеру он набирал 9,5 очка, 6,3 подбора и 1,0 передачи в 799 играх регулярных чемпионатов (440 – в старте) за 11 сезонов в «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс».