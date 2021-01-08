Леброн Джеймс отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс появился на публике в футболке с надписью «Теперь вы понимаете?», тем самым указав на то, что к чернокожему населению США относятся иначе, чем к белым людям.
Накануне сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Многие отметили, что служители правопорядка не стала применять спецсредства для разгона протестующих. Кроме того, в этот же день в Висконсине прокуратура отказалась возбуждать дело против полицейского, который стрелял в афроамериканца Джейкоба Блэйка.
«Теперь вы понимаете? Я знаю ответ на этот вопрос. Мы живем в двух «Америккках», что в среду в полной мере проявилось в прямом эфире в столице нашей страны в Капитолии», – написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Леброна Джеймса в "Инстаграме".
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