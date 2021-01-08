Попович — о погромах в Конгрессе: Трамп наслаждался всем этим. Ненормальный и ущербный

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением по поводу погрома в здании Конгресса США сторонниками действующего президента США Дональда Трампа во время утверждения итогов выборов, победителем которых стал Джо Байден.
«Не может быть более наглядного примера системы, которая несправедлива в вопросе равных прав. Я всем сердцем верю, что Трамп наслаждался всем этим. Мы не сможем забыть этот жалкий пример расизма, который стал самым главным выводом за весь этот день.
Действия представителей закона в отношении активистов Black Lives Matter и сторонников Трампа – привилегия белых в высшей степени. Трамп – ненормальный и ущербный, но вместе с тем и очень опасный. Мы находимся в ужасном положении. Можно послать сигнал миру. Мы можем послать сигнал нашим детям, нашим гражданам. То, что они видели в среду, на самом деле не было Америкой – хотя это произошло здесь. Вот кто мы такие. Но мы не хотим быть такими», – приводит слова Поповича Bleacher Report.
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