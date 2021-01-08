Кайри Ирвинг — об отъезде из расположения «Бруклина»: я просто не хотел играть

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не принял участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» по личным причинам. Близкие к баскетболисту источники сообщили, что у него просто не было желания играть.
«Причина отказа Кайри Ирвинга от участия в игре из близкого источника: «Я просто не хотел играть», — написал инсайдер Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
По словам Робинсона, Ирвинг взял так называемый личный день. Аналогичным образом Кайри поступил после смерти Коби Брайанта в прошлом году.
«Бруклин» без Ирвинга обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 122:109. Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джо Харрис, набравший 28 очков и совершивший 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами удалось отметиться сразу двум игрокам «Бруклина» — Карису ЛеВерту (22 очка, 7 подборов и 10 передач) и Джарретту Аллену (15 очков, 11 подборов и 3 передачи).
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