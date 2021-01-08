Римас Куртинайтис: дома «Жальгирис» всегда выступает сильно, поэтому легко не будет

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и защитник Евгений Воронов поделились мнением перед матчем 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».
«Сейчас «Жальгирис» на хорошей волне. Команда играет в свободный баскетбол атакующего плана, они терпеливо разыгрывают мяч до нужного игрока. А также ждут ошибки соперника в защите и сразу же его за это наказывают. Мы знаем их стиль, они знают наш стиль. В первом матче мы не смогли дать им бой, так как не имели полного состава. Сейчас тоже есть проблемы, но по сравнению с началом сезона мы находимся в лучшей физической форме. Помним, как в Каунасе всегда тяжело играть. Одним из факторов в пользу «Жальгириса» были зрители, но сейчас этот фактор как бы снимается. Тем не менее дома «Жальгирис» всегда выступает сильно, поэтому легко не будет», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
«Жальгирис» — хорошая команда, которая играет в быстрый агрессивный баскетбол. Они особо опасны дома, но мы сделаем всё возможное и постараемся выиграть этот матч. Главное выложиться на сто процентов», — добавил Воронов.
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