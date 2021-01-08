Шакил О'Нил: произошла атака на нашу демократию

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил поделился мнением о действиях сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
«Итак, очевидно, что мы видели атаку на нашу страну, атаку на нашу демократию. И все люди, которые сидят сложа руки и думают в 2022 году не будет привилегий для белых, могли наблюдать это вчера.
Спросите себя, а что, если бы эти протестанты были чёрными, тогда вы поймёте, в чём проблема. Когда мы протестуем и скандируем, они вызывают Национальную гвардию. Мы говорим, что придём в среду. И что они делают во вторник вечером? Вызывают Национальную гвардию и заставляют их стоять у ступенек.
Когда мы идём с демонстрацией куда-то, нас всё равно бьют. Но есть привилегированные, они вламываются в Капитолий, чего не должно происходить, и делают, что хотят», — приводит слова Шакила Outsider.
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