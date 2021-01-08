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Пол Пирс назвал самого талантливого игрока НБА

Пол Пирс назвал самого талантливого игрока НБА
Баскетбол / НБА 0

Экс-звезда НБА Пол Пирс заявил, что, по его мнению, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич на сегодняшний день является самым талантливым игроком лиги.

«Я жду от него особенных вещей. мы говорим о парне, который совершил один из самых больших скачков за последнее время — от новичка года до игрока уровня MVP. Очевидно, Лука особенный. Для меня он самый талантливый игрок в НБА сегодня», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

Напомним, что в рейтинге топ-100 игроков НБА сезона-2020/2021, который составил Bleacher Report, Дончич занял третье место. Возглавил список звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На второй строчке оказался лидер «Милуоки Бакс» и MVP прошлого сезона Яннис Адетокунбо.

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