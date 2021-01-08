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Лука Дончич назвал неожиданный образец для подражания среди игроков

Лука Дончич назвал неожиданный образец для подражания среди игроков
Баскетбол / НБА 0

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в шоу Inside The NBA, где легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил спросил у словенца, кто из игроков для него является примером для подражания.

«Конечно, я наблюдаю за Леброном. Но в то же время у меня было много отличных товарищей по команде в Испании, это Серхио Льюль, Руди Фернандес и Фелипе Рейес. Я многому у них научился. Ещё у Вассилиса Спанулиса. Не уверен, знаете ли вы его, но он играет за «Олимпиакос». Я беру лучшее от каждого», — сказал экс-игрок мадридского «Реала».

Напомним, Дончич — чемпион Европы 2017 года в составе сборной Словении, самый ценный игрок Евролиги-2018. Лучший спортсмен Словении 2018-го.

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