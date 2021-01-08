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Гомельский: эра Джордана началась с приходом тренера Фила Джексона. Как думаете, почему?

Гомельский: эра Джордана началась с приходом тренера Фила Джексона. Как думаете, почему?
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский не согласился с мнением одного из болельщиков, который заявил, что ни один тренер не мог рассказать легенде «Чикаго Буллз» шестикратному чемпиону НБА Майклу Джордану что-то новое об игре.

«Майкл Джордан был звездой НБА со своего первого сезона. Был самым результативным, зрелищным и так далее. Однако чемпионом при тренере Даге Коллинзе он не становился. А его эра началась с приходом тренера Фила Джексона. Как вы думаете, почему?» — написал гомельский на своём личном сайте.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.

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