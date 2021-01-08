Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс: ЦСКА проиграл впервые за 2 месяца — это точно не повод сходить с ума

Майк Джеймс: ЦСКА проиграл впервые за 2 месяца — это точно не повод сходить с ума
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник московского ЦСКА Майк Джеймс выразил мнение, что игрокам и болельщикам «армейцев» не стоит сильно расстраиваться из-за поражения в матче 18-го тура регулярного чемпиона Евролиги с «Басконией».

«Ужасное решение в концовке. Должно было быть лучше, но это первое поражение за два месяца — это точно не повод сходить с ума. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

«Баскония» обыграла ЦСКА — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26). У «армейцев» наибольший вклад в копилку команду внесли Майк Джеймс (20 очков, 7 передач), тяжёлый форвард Торнике Шенгелия (13 очков, 9 подборов, 6 передач), центровой Джоэл Боломбой (13 очков, 8 подборов).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021