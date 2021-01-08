Майк Джеймс: ЦСКА проиграл впервые за 2 месяца — это точно не повод сходить с ума
Разыгрывающий защитник московского ЦСКА Майк Джеймс выразил мнение, что игрокам и болельщикам «армейцев» не стоит сильно расстраиваться из-за поражения в матче 18-го тура регулярного чемпиона Евролиги с «Басконией».
«Ужасное решение в концовке. Должно было быть лучше, но это первое поражение за два месяца — это точно не повод сходить с ума. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
«Баскония» обыграла ЦСКА — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26). У «армейцев» наибольший вклад в копилку команду внесли Майк Джеймс (20 очков, 7 передач), тяжёлый форвард Торнике Шенгелия (13 очков, 9 подборов, 6 передач), центровой Джоэл Боломбой (13 очков, 8 подборов).
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