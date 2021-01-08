Шакил О'Нил: если за 11 очков платят $ 200 млн, то за 38 очков должны $ 600 млн. Верно?
Легендарный в прошлом баскетболист, член Зала славы Шакил О'Нил, выступающий ныне в роли обозревателя и эксперта, намекнул, что зарплата центрового «Юты» Руди Гобера неадекватно высокая. Комментируя матч «Далласа» с «Денвером», в котором лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 38 очков, О'Нил сказал следующее.
«Если за 11 очков платят $ 200 млн, то за 38 очков должны $ 600 млн. Верно?»
В межсезонье Гобер подписал новое многолетнее соглашение с «Ютой», по которому сможет заработать в Солт-Лейк-Сити более $ 200 млн. По мнению экспертов, клуб явно переплатил центровому. В нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, набирая в них 13,9 очка, собирая 13,0 подбора и совершая 1,9 передачи и 2,5 блок-шота.
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