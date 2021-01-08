«А вам дети не мешают?» Анна Седокова рассказала о жизни с дочерью и Янисом Тиммой

Известная певица Анна Седокова решила поднять тему свободы отношений в семье, в которой есть взрослые дети. Седокова замужем за форвардом «Химок» Янисом Тиммой.

«А вам дети не мешают? Может ли мужчина полюбить вашего ребёнка? Это смотря насколько любите их вы. Есть два вида любви. Первая свободная. Вторая — слегка болезненная привязанность к одному или другому объекту, без которого человек чувствует себя неполноценным. Это при вводных, что ваш мужчина или ребёнок счастлив и здоров, просто без вас. И вот если сделать минус один, останетесь ли вы плюсом? Или станете половинкой?

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В моей семье всё достаточно просто, у каждого есть своя территория, которую другой человек уважает. У Алины есть своя комната, в которую я не могу заходить без стука (ну разве что пару раз в гневе) В нашу комнату дети тоже не могут зайти, не постучав. На взрослую постель можно только с разрешения, точно так же как и я спрашиваю, можно ли мне присесть на кровать Гектора.

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Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко, и птенчик вылетает из гнезда. Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает, что это потому, что я её люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моём доме — мои.

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Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несёмся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с её друзьями. Я не её подружка. Я ееё Мама.

Я хочу, чтоб мои дети знали, что я всегда рядом. В любую секунду. Знали, но жили своей жизнью на 100 процентов.

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Определяя границы и роли в своей семье, каждый получает свою собственную часть мамы, на которую другой не претендует. Её невозможно взвесить и распределить равномерно. В период настройки кому-то будет не хватать, кто-то (как правило дети) будут манипулировать взрослыми, давя на болевые. Но со временем, почувствовав себя безопасно, научатся ответственности и уважению.

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И в 100-й раз повторюсь. Всё начинается с тебя. Ты сама знаешь, как тебе хорошо, не позволяй голосам извне диктовать тебе, как жить. Это мои правила. И никто не знает, как будет через 10 лет. Но никто не знает даже, как будет через год.

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Так что просто живи свою лучшую жизнь и каждый день говори близким, что их любишь", — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».