Источник: «Реал» подпишет игрока «Барселоны» в межсезонье

Руководство «Реала» в межсезонье всё же подпишет контракт с французским защитником «Барселоны» Томасом Эртелем, сообщает Defensa Central со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что слухи о переговорах Эртеля с «Реалом» появились не так давно. Когда переговоры стали достоянием общественности, разразился скандал. В итоге «Барселона» после матча Евролиги с «Фенербахче» в Стамбуле даже не стала брать с собой игрока обратно в Испанию. Ожидается, что Эртель покинет каталонский клуб по истечении контракта, срок которого рассчитан до 30 июня 2021 года. После этого француз переедет в Мадрид.
В связи с этим трансфером ожидается, что столицу Испании покинет аргентинский защитник «Реала» Николас Лапровиттола, в его услугах заинтересованы в «Панатинаикосе».
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