В США состоялся первый матч, все участники которого играли в масках
Матч студенческих баскетбольных команд между университетами Бостона и Кросс Хилл стал первым в США, в котором все участники выступали в защитных масках. Таким образом, представители образовательного учреждения Бостона попыталось снизить уровень распространения коронавируса.
Именно поэтому здесь впервые потребовали ношение масок во время игры не только от своей команды, но и от соперников. Невзирая на непривычное положение, матч закончился победой «Холи Кросс» со счётом 68:66.
Соответствующее фото можно посмотреть на странице FOX College Hoops в «Твиттере».
Напомним, США — на сегодняшний день одна из самых пострадавших от коронавируса страна. Здесь зарегистрировано почти 22 млн случаев заражения. Более 360 тыс. человек скончалось.
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