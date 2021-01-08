В США состоялся первый матч, все участники которого играли в масках

Матч студенческих баскетбольных команд между университетами Бостона и Кросс Хилл стал первым в США, в котором все участники выступали в защитных масках. Таким образом, представители образовательного учреждения Бостона попыталось снизить уровень распространения коронавируса.

Именно поэтому здесь впервые потребовали ношение масок во время игры не только от своей команды, но и от соперников. Невзирая на непривычное положение, матч закончился победой «Холи Кросс» со счётом 68:66.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице FOX College Hoops в «Твиттере».

Напомним, США — на сегодняшний день одна из самых пострадавших от коронавируса страна. Здесь зарегистрировано почти 22 млн случаев заражения. Более 360 тыс. человек скончалось.