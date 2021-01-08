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«Бостон» потерял Тристана Томпсона и ещё двух игроков

«Бостон» потерял Тристана Томпсона и ещё двух игроков
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» в ближайшие семь дней не сможет рассчитывать на Тристана Томпсона, а также на Роберта и Гранта Уильямсов, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Все игроки пропустят неделю из-за протокола НБА по профилактике COVID-19.

В нынешнем сезоне Тристан Томпсон принял участие в восьми встречах, набирая в них 8,4 очка и собирая 8,5 подбора. Роберт Уильямс принял участие в 8 матчах, набирая 6,8 очка и собирая 6,5 подбора. Что касается Гранта Уильямса, то тяжёлый форвард принял участие также в восьми встречах, набирая в них 5,6 очка и собирая 3,6 подбора.

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