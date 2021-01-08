«Неблагодарный, испорченный миллионер». Ведущий резко ответил Леброну Джеймсу
Известный американский журналист Джесси Келли резко ответил лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который высказался о протестах граждан возле Капитолия, осудив действия властей. Леброн заявил тогда, что существует «две Америки».
В ответ на это Келли написал следующее:
«Да, это так. Существуют США, где живут неблагодарные, испорченные миллионеры, которые думают, что их притесняют, и существует настоящая Америка», — написал Келли на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ряд сторонников избранного на пост президента США Джо Байдена считают, что недавние выступления в Вашингтоне подавлялись не так жёстко, как это было в случае с подавлением протестов движения BLM. По их мнению, это демонстрирует политику двойных стандартов.
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