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«Неблагодарный, испорченный миллионер». Ведущий резко ответил Леброну Джеймсу

«Неблагодарный, испорченный миллионер». Ведущий резко ответил Леброну Джеймсу
Баскетбол / НБА 0

Известный американский журналист Джесси Келли резко ответил лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который высказался о протестах граждан возле Капитолия, осудив действия властей. Леброн заявил тогда, что существует «две Америки».

В ответ на это Келли написал следующее:

«Да, это так. Существуют США, где живут неблагодарные, испорченные миллионеры, которые думают, что их притесняют, и существует настоящая Америка», — написал Келли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ряд сторонников избранного на пост президента США Джо Байдена считают, что недавние выступления в Вашингтоне подавлялись не так жёстко, как это было в случае с подавлением протестов движения BLM. По их мнению, это демонстрирует политику двойных стандартов.

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