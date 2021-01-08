«Химки» уступили «Жальгирису» в Евролиге
В Каунасе завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Химки». Команда из Каунаса выиграла первую четверть с небольшим преимуществом — 22:20. Но во второй десятиминутки гости прибавили и на большой перерыв ушли, уверенно лидируя в счёте — 48:39.
Однако уже в третьей десятиминутке подопечные Куртинайтиса провалились, позволив соперникам набрать 39 очков. В итоге, к старту заключительного отрезка хозяева лидировали с преимуществом в 17 очков — 78:61. В последней четверти «Химки» не смогли вернуться в игру, проиграв со счётом 75:102.
Самым результативным в составе победителей стал Жоффри Ловернь, набравший 29 очков. У «Химок» 22 очка и 8 передач в активе Алексея Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
08 января 2021, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
102 : 75
Химки
Химки, Россия
Жальгирис: Ловернь - 29, Григонис - 18, Хэйс - 14, Лекавичюс - 8, Уолкап - 7, Гебен - 6, Рабит - 6, Йокубайтис - 4, Милакнис - 4, Янкунас - 4, Блажевич - 2, Лукошюнас
Химки: Швед - 22, Букер - 19, Микки - 10, Макколум - 8, Йович - 7, Карасёв - 4, Зайцев - 3, Воронов - 2, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Одиноков, Шарапов
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