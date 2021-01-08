«Химки» уступили «Жальгирису» в Евролиге

В Каунасе завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Химки». Команда из Каунаса выиграла первую четверть с небольшим преимуществом — 22:20. Но во второй десятиминутки гости прибавили и на большой перерыв ушли, уверенно лидируя в счёте — 48:39.

Однако уже в третьей десятиминутке подопечные Куртинайтиса провалились, позволив соперникам набрать 39 очков. В итоге, к старту заключительного отрезка хозяева лидировали с преимуществом в 17 очков — 78:61. В последней четверти «Химки» не смогли вернуться в игру, проиграв со счётом 75:102.

Самым результативным в составе победителей стал Жоффри Ловернь, набравший 29 очков. У «Химок» 22 очка и 8 передач в активе Алексея Шведа.