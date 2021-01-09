«Бостон» обыграл «Вашингтон» благодаря 32 очкам Тейтума

В очередном матче чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 116:107.
Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (32 очка), Джейлен Браун (27 очков и 13 подборов) и Маркус Смарт (13 очков). В составе «Вашингтона» самыми результативными стали Брэдли Бил (41 очко), Руи Хатимура (17 очков) и Давис Бертанс (13 очков).
Также в рамках игрового дня в НБА прошли ещё шесть матчей. «Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» (110:105), «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» (101:89), «Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110), «Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» (115:110), «Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» (131:118) и «Хьюстон Рокетс» – «Орландо Мэджик» (132:90).
Кроме того, в эти минуты «Голден Стэйт Уорриорз» играет с «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» – с «Чикаго Буллз», а «Сакраменто Кингз» – с «Торонто Рэпторс».
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