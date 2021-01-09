«Голден Стэйт» с двузначной разницей обыграл «Клипперс», «Лейкерс» дожали «Чикаго»

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (115:105), а «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Чикаго Буллз» со счётом 117:115.

У «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (38 очков и 11 передач), Эндрю Уиггинс (16 очков) и Эрик Паскелл (12 очков). У «Клипперс» наиболее заметными стали Пол Джордж (25 очков и 7 передач), Кавай Леонард (24 очка) и Серж Ибака (19 очков и 7 подборов).

В составе «Лейкерс» лучшими на паркете были Леброн Джеймс (20 очков, 7 подборов и 7 передач), Монтрезл Харрел (17 очков и 14 подборов) и Деннис Шрёдер (17 очков). У «Буллз» самыми результативными стали Зак Лавин (38 очков), Уэнделл Картер (23 очка и 7 подборов) и Таддеус Янг (15 очков и 7 подборов).

Также в рамках игрового дня в НБА прошли ещё 8 матчей. «Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» (123:144), «Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» (116:107), «Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» (110:105), «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» (101:89), «Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110), «Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» (115:110), «Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» (131:118) и «Хьюстон Рокетс» – «Орландо Мэджик» (132:90).