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Евролига определила новых обладателей постоянных лицензий

Евролига определила новых обладателей постоянных лицензий
Баскетбол / Евролига 0

Руководство Евролиги определило ещё два клуба, которые будут иметь постоянные лицензии на участие в турнире. Ими стали АСВЕЛ и мюнхенская «Бавария», сообщает Eurohoops.

Ожидается, что следующим кандидатом на получение постоянной лицензии будет берлинская «Альба».

Легенда НБА и сборной Франции, а ныне президент АСВЕЛа Тони Паркер отметил, что получение лицензии постоянного участника было для него приоритетной задачей.

«С 2014 года, с момента, когда получил контроль над клубом, это стло приоритетной целью. Переговоры прошли хорошо. Не могу дождаться официального решения. Мы на финишной прямой, и я счастлив», — сказал Паркер.

Официально решение о выдаче новых лицензий будет принято в феврале — марте.

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