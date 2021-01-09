Стефен Карри установил рекорд НБА в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков, 11 передач и 3 перехвата в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:105).



Карри реализовал 9 трехочковых в матче. Стефен провел 50-й матч в карьере с 8+ попаданиями из-за дуги, что ранее не делал ни один игрок в истории НБА. Кроме того, ни один баскетболист не добирался даже до отметки 50 матчей с минимум 7 дальними попаданиями.

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У «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (38 очков и 11 передач), Эндрю Уиггинс (16 очков) и Эрик Паскелл (12 очков). В «Клипперс» наиболее заметными стали Пол Джордж (25 очков и 7 передач), Кавай Леонард (24 очка) и Серж Ибака (19 очков и 7 подборов).