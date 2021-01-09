Стефен Карри установил рекорд НБА в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков, 11 передач и 3 перехвата в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (115:105).
Карри реализовал 9 трехочковых в матче. Стефен провел 50-й матч в карьере с 8+ попаданиями из-за дуги, что ранее не делал ни один игрок в истории НБА. Кроме того, ни один баскетболист не добирался даже до отметки 50 матчей с минимум 7 дальними попаданиями.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA
У «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (38 очков и 11 передач), Эндрю Уиггинс (16 очков) и Эрик Паскелл (12 очков). В «Клипперс» наиболее заметными стали Пол Джордж (25 очков и 7 передач), Кавай Леонард (24 очка) и Серж Ибака (19 очков и 7 подборов).
- 9 января 2021
-
10:50
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:29
-
08:48
-
07:12
-
00:51
- 8 января 2021
-
23:48
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
18:59
-
18:32
-
17:56
-
16:24
-
15:08
-
14:51
-
14:36
-
13:38
-
13:18
-
12:53
-
12:39
-
12:12
-
11:28
-
11:00
-
10:37
-
09:38
-
09:19
-
09:09
-
08:35
-
08:30
-
06:18
-
01:28