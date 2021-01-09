«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Астане»

В Нур-Султане (Республика Казахстан) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Локомотив-Кубань».

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом «железнодорожников» — 43:40. Но сразу после большого перерыва, в третьей четверти, хозяева прибавили и перехватили лидерство — 64:62. В заключительном игровом отрезке на паркете шла напряжённая борьба, хозяевам удалось удержать преимущество и одержать победу — 86:82.

Самым результативным в составе победителей стал Мартиньш Мейерс, собравший коллекцию из 18 очков и 8 подборов. Джеремайя Хилл собрал коллекцию из 15 очков, 4 подборов и 6 передач. В «Локомотиве-Кубань» лучшим стал Реджи Линч, собравший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.