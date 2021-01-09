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«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Астане»

«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Астане»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане (Республика Казахстан) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Локомотив-Кубань».

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом «железнодорожников» — 43:40. Но сразу после большого перерыва, в третьей четверти, хозяева прибавили и перехватили лидерство — 64:62. В заключительном игровом отрезке на паркете шла напряжённая борьба, хозяевам удалось удержать преимущество и одержать победу — 86:82.

Самым результативным в составе победителей стал Мартиньш Мейерс, собравший коллекцию из 18 очков и 8 подборов. Джеремайя Хилл собрал коллекцию из 15 очков, 4 подборов и 6 передач. В «Локомотиве-Кубань» лучшим стал Реджи Линч, собравший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 января 2021, суббота. 11:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
86 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Астана: Мейерс - 18, Хилл - 15, Силиньш - 14, Томас - 14, Томпсон - 12, Майдекин - 4, Мурзагалиев - 3, Бажин - 2, Гаврилов - 2, Пономарев - 2, Марчук, Щербак
Локомотив-Кубань: Линч - 17, Калниетис - 15, Кроуфорд - 15, Каммингс - 12, Ильницкий - 9, Мартюк - 8, Кузминскас - 6, Долинин, Емченко, Калинов, Сычков
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