Невероятный бросок Джеймса, роскошный фаст-брейк «Химок» — в топ-10 моментов тура Евролиги

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Невероятное трёхочковое попадание с фолом защитника ЦСКА Майка Джеймса, мощный данк его одноклубника Джоэла Боломбоя, а также роскошный фаст-брейк игроков «Химок» Вячеслава Зайцева, Дайриса Бертанса и Алексея Шведа вошли в топ-10 моментов 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Напомним, испанская «Баскония» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграла московский ЦСКА — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26). У ЦСКА наибольший вклад в копилку команды внесли защитник Майк Джеймс (20 очков, 7 передач), тяжёлый форвард Торнике Шенгелия (13 очков, 9 подборов, 6 передач), центровой Джоэл Боломбой (13 очков, 8 подборов), разыгрывающий Янис Стрелникекс (13 очков) и атакующий защитник Дэрран Хиллиард (9 очков).