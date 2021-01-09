Е. Пашутин объяснил поражение «Локомотива-Кубань» от «Астаны»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от проигрыша команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (82:86) и назвал основные причины неудачи.

«Тяжёлый матч. Две четверти мы контролировали игру, но у соперника было много открытых бросков. После перерыва дали много забить «Астане». В последних матчах мы недостаточно жёстко играем в защите, даём свободно атаковать, и соперники, имеющие в ростере снайперов, пользуются этой свободой. Готовясь к сегодняшнему матчу, мы разбирали игру против Томаса, Хилла и Томпсона, должны были заставить их играть один на один, атаковать с сопротивлением, но не смогли выполнить эти задачи.

В результате мы пропустили больше двадцати очков в третьей и четвёртой четвертях. В нападении забили меньше чем обычно, так как у нас было много проблем в защите. Проиграли подбор, «Астана» сделала больше передач. Практически по всем статистическим показателям соперник сегодня был лучше, играл мобильно и агрессивно. Нам нужно возвращать свою защиту, так как без неё очень сложно выигрывать матчи. Тем более если мы демонстрируем такой процент дальних бросков, как сегодня. Если в такой день ещё плохо защищаться, то шансов на победу нет. Будем исправляться, анализировать и улучшать защиту", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.