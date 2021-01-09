«Цмоки-Минск» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв «Нижний Новгород»
В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Нижний Новгород». Российская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в десять очков — 22:12. К большому перерыву минчане сократили отставание до двух очков — 37:39, а после большого перерыва вышли вперёд — 62:56.
В заключительном игровом отрезке «Нижний Новгород» прибавил и был близок к тому, чтобы отыграться. Но всё-таки хозяева одержали победу — 77:76. Таким образом, минчане прервали серию из восьми проигрышей.
Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, собравший коллекцию из 27 очков, 5 подборов и 4 передач. У «Нижнего Новгорода» 24 очка в активе Артёма Комолова.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
77 : 76
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 27, Линч - 14, Емченко - 12, Долинин - 8, Паунич - 5, Херви - 3, Ильницкий - 2, Калниетис - 2, Мартюк - 2, Мотовилов - 2, Калинов, Сычков
Цмоки-Минск: Лоури - 17, Дуду - 14, Клайберн - 10, Параховский - 10, Тростинецкий - 10, Веремеенко - 6, Рогозенко - 5, Белянков - 4, Борисевич, Викентьев, Стабровский, Стубеда
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
15:37
-
14:59
-
14:37
-
13:41
-
12:49
-
11:33
-
10:50
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:29
-
08:48
-
07:12
-
00:51
- 8 января 2021
-
23:48
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
18:59
-
18:32
-
17:56
-
16:24
-
15:08
-
14:51
-
14:36
-
13:38
-
13:18
-
12:53
-
12:39
-
12:12
-
11:28
-
11:00
-
10:37
-
09:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам