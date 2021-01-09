«Цмоки-Минск» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв «Нижний Новгород»

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Нижний Новгород». Российская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в десять очков — 22:12. К большому перерыву минчане сократили отставание до двух очков — 37:39, а после большого перерыва вышли вперёд — 62:56.

В заключительном игровом отрезке «Нижний Новгород» прибавил и был близок к тому, чтобы отыграться. Но всё-таки хозяева одержали победу — 77:76. Таким образом, минчане прервали серию из восьми проигрышей.

Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, собравший коллекцию из 27 очков, 5 подборов и 4 передач. У «Нижнего Новгорода» 24 очка в активе Артёма Комолова.