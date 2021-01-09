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Гомельский объяснил, что нужно сделать Ухову для улучшения игры

Гомельский объяснил, что нужно сделать Ухову для улучшения игры
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, что необходимо сделать защитнику ЦСКА Ивану Ухову, чтобы продемонстрировать прогресс.

«Ване Ухову необходимо много работать над приемом „кэтч-энд-шут“, то есть поймал и бросил. И пора приобретать психологическую уверенность. У него хорошо поставленный бросок. Не надо искать лишний пас партнёру. Получил мяч в позиции для атаки и атакуй.

Мне кажется, в матчах Единой лиги ВТБ у Ивана гораздо больше уверенности в своих силах. А в защите нельзя себя настраивать на отбор мяча в каждой ситуации. Важнее сыграть надёжно. На ногах в защите Ухов мало кому уступает", — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на один из вопросов болельщиков.

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