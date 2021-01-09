Гомельский объяснил, что нужно сделать Ухову для улучшения игры

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, что необходимо сделать защитнику ЦСКА Ивану Ухову, чтобы продемонстрировать прогресс.

«Ване Ухову необходимо много работать над приемом „кэтч-энд-шут“, то есть поймал и бросил. И пора приобретать психологическую уверенность. У него хорошо поставленный бросок. Не надо искать лишний пас партнёру. Получил мяч в позиции для атаки и атакуй.

Мне кажется, в матчах Единой лиги ВТБ у Ивана гораздо больше уверенности в своих силах. А в защите нельзя себя настраивать на отбор мяча в каждой ситуации. Важнее сыграть надёжно. На ногах в защите Ухов мало кому уступает", — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на один из вопросов болельщиков.