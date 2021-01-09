УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» принимала казанский УНИКС. Пермская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 21:19. К большому перерыву казанцы смогли выйти вперёд на одно очко — 40:39 в пользу казанцев.



Во многом решающей стала третья четверть, которая осталась за казанцами — 21:16. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, однако сильнее в ней оказался УНИКС с минимальным преимуществом. Итоговый счёт встречи — 76:69 в пользу УНИКСа.



Самым результативным в составе победителей стал Джон Холланд, набравший 22 очка. 18 очков в составе УНИКСа набрал Окаро Уайт.



В составе «Пармы» 23 очка на счету Адаса Юшкявичюса.