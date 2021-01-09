УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
В Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» принимала казанский УНИКС. Пермская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 21:19. К большому перерыву казанцы смогли выйти вперёд на одно очко — 40:39 в пользу казанцев.
Во многом решающей стала третья четверть, которая осталась за казанцами — 21:16. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, однако сильнее в ней оказался УНИКС с минимальным преимуществом. Итоговый счёт встречи — 76:69 в пользу УНИКСа.
Самым результативным в составе победителей стал Джон Холланд, набравший 22 очка. 18 очков в составе УНИКСа набрал Окаро Уайт.
В составе «Пармы» 23 очка на счету Адаса Юшкявичюса.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 января 2021, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
69 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Парма: Юшкевичюс - 23, Жмако - 8, Джонсон - 6, Ивлев - 6, Мейерис - 6, Уильямс - 6, Шейко - 6, Платунов - 5, Буланов - 3, Григорьев, Жукаускас, Куров
УНИКС: Холланд - 22, Уайт - 18, Смит - 15, Антипов - 5, Морган - 5, Теодор - 4, Колесников - 3, Браун - 2, Жбанов - 2, Клименко, Сергеев, Узинский
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