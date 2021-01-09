Кендрик Перкинс назвал потерянного игрока в «Лейкерс»
Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайле Кузме.
«Самый ключевой игрок „Лейкерс“ в нынешнем сезоне — Кайл Кузма. Им нужно точно выяснить, что они хотят с этим делать, как будут его использовать и какую роль он будет играть в команде. Иногда смотрю на „Лейкерс“ и понимаю, что Кузма попросту потерян на паркете», — приводит слова Перкинса Pickandroll.
В этом сезоне 25-летний форвард «Лейкерс» успел поучаствовать в 10 матчах, набирая 10,6 очка, совершая 4,0 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи за игру.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в десяти матчах сезона одержал семь побед и потерпел три поражения. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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