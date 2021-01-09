В «Милане» отреагировали на гостевую победу над «Реалом»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина и баскетболист команды Луиджи Датоме прокомментировали победу в матче Евролиги с «Реалом».



«Мы очень уважаем „Реал“ и знали, что они будут действовать агрессивно. Две команды, которым не хватало ключевых игроков. Думаю, в моей команде все сделали шаг вперёд. Конечно, мы очень довольны. Думаю, мы никогда не побеждали здесь как клуб, а если и выигрывали, то много лет назад. Это большая победа, теперь нужно перегруппироваться.



Нам не хватает ротации. На следующей неделе, как и всегда, нас ждут два важных матча. Мои игроки заслуживают того, чтобы расслабиться и насладиться этой великой победой, а тренеры — вернуться домой и посмотреть фильм. Думаю, мы очень хорошо выступаем в Евролиге», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.



«Мы показали, что можем соревноваться с кем угодно как в хорошем, так и в плохом состоянии, потому что мы проиграли много матчей. Это огромный шаг вперёд. Нам не хватает больших игроков, но мы всё равно сосредоточены на игре. Мы смогли не дать забросить эти трёхочковые. В третьей четверти ребята здорово прибавили и увеличили преимущество», — добавил Луиджи Датоме.