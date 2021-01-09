Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса

«Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса
Баскетбол / НБА 0

Лидеры «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не сыграют в матче с «Денвер Наггетс» из-за травм, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что у Эмбиида проявилась скованность в спине, а у Симмонса возникли проблемы с левым коленом.

Таким образом, матч может не состояться, поскольку в настоящий момент у «Филадельфии» есть всего семь доступных для заявки игроков. Минимум в НБА — восемь игроков в заявке.

Напомним, ранее сразу семь игроков были изолированы от команды из-за контакта с Сетом Карри, у которого был выявлен коронавирус. Позже Эмбииду, Дэнни Грину и Полу Риду разрешили покинуть изоляцию, однако Тобиас Харрис, Матисс Тайбулл, Шейк Милтон и Венсан Пуарье по-прежнему изолированы от коллектива.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021