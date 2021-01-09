«Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса

Лидеры «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не сыграют в матче с «Денвер Наггетс» из-за травм, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Сообщается, что у Эмбиида проявилась скованность в спине, а у Симмонса возникли проблемы с левым коленом.



Таким образом, матч может не состояться, поскольку в настоящий момент у «Филадельфии» есть всего семь доступных для заявки игроков. Минимум в НБА — восемь игроков в заявке.



Напомним, ранее сразу семь игроков были изолированы от команды из-за контакта с Сетом Карри, у которого был выявлен коронавирус. Позже Эмбииду, Дэнни Грину и Полу Риду разрешили покинуть изоляцию, однако Тобиас Харрис, Матисс Тайбулл, Шейк Милтон и Венсан Пуарье по-прежнему изолированы от коллектива.