«Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса
Лидеры «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не сыграют в матче с «Денвер Наггетс» из-за травм, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Сообщается, что у Эмбиида проявилась скованность в спине, а у Симмонса возникли проблемы с левым коленом.
Таким образом, матч может не состояться, поскольку в настоящий момент у «Филадельфии» есть всего семь доступных для заявки игроков. Минимум в НБА — восемь игроков в заявке.
Напомним, ранее сразу семь игроков были изолированы от команды из-за контакта с Сетом Карри, у которого был выявлен коронавирус. Позже Эмбииду, Дэнни Грину и Полу Риду разрешили покинуть изоляцию, однако Тобиас Харрис, Матисс Тайбулл, Шейк Милтон и Венсан Пуарье по-прежнему изолированы от коллектива.
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